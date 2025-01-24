تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن مؤشر ثقة المستهلك الذي تقيسه شركة "جي.إف.كيه" والذي يعكس نظرة الناس تجاه أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد بشكل عام – انخفض بمقدار 5 نقاط ليصل إلى -22، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2023.
وأشار تقرير "جي.إف.كيه" إلى أن هذه الثقة تراجعت بشكل ملحوظ، ما يعكس اتجاهاً سلبياً من المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة.
وفي ضوء ذلك، يتوقع أن يكون الإنفاق على مستوى الأسر أقل، حيث يُفضل الناس الادخار، بدلاً من القيام بمشتريات كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن تكاليف الاقتراض قد انخفضت قليلاً بعد تراجع مفاجئ في معدل التضخم البريطاني في كانون الأول الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات التي سجلتها في الخريف الماضي.
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