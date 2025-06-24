ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فورًا

وجاءت دعوة ترامب لزيادة الإنتاج في الوقت الذي شدّد فيه البيت الأبيض تحذيراته لإيران من غلق مضيق هرمز ردًّا على الهجوم الأميركي.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إلى وزارة الطاقة: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!"، مضيفًا: "إلى الجميع، حافظوا على انخفاض أسعار النفط. أنا أراقبكم! أنتم تلعبون لصالح العدو. لا تفعلوا ذلك!"
من ناحيته، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يقضي بإغلاق مضيق هرمز، على مدخل الخليج العربي، والذي تمرّ منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.
وردّ عليه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في منشور على "إكس" بالقول: "نحن نعمل على ذلك!"
ولم يتضح بعد ما يمكن لوزارة الطاقة فعله لزيادة عمليات التنقيب في أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم، إذ بلغ الإنتاج مستويات قياسية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
سكاي نيوز
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