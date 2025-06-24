الثلاثاء 2025-06-24 08:40 ص
 

ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فورًا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات النفط الأميركية وغير الأميركية على زيادة إنتاج النفط الخام، في ظل استمرار تذبذب الأسعار بعد الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية.اضافة اعلان


وجاءت دعوة ترامب لزيادة الإنتاج في الوقت الذي شدّد فيه البيت الأبيض تحذيراته لإيران من غلق مضيق هرمز ردًّا على الهجوم الأميركي.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إلى وزارة الطاقة: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!"، مضيفًا: "إلى الجميع، حافظوا على انخفاض أسعار النفط. أنا أراقبكم! أنتم تلعبون لصالح العدو. لا تفعلوا ذلك!"

من ناحيته، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يقضي بإغلاق مضيق هرمز، على مدخل الخليج العربي، والذي تمرّ منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.

وردّ عليه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في منشور على "إكس" بالقول: "نحن نعمل على ذلك!"
ولم يتضح بعد ما يمكن لوزارة الطاقة فعله لزيادة عمليات التنقيب في أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم، إذ بلغ الإنتاج مستويات قياسية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية 4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية

ف

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

ف

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-6-2025

مقاتلات إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية واسعة على طهران استهدفت قيادات ومواقع استراتيجية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فورًا

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر

ا

عربي ودولي 5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل

سبائك ذهبية

أسواق ومال هدنة ترامب تُطيح بالذهب عالمياً .. وانخفاض كبير في الأسعار



 
 



الأكثر مشاهدة