تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ساهمت 3 عوامل في ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، منها ضعف الدولار.



وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.87% إلى 2873.10 دولار للأونصة.

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في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 2863.04 دولار للأونصة، بحسب بيانات "بلومبرغ".



وزاد الطلب على الذهب بصفته ملاذا آمنا في ظل التأخير في التوصل إلى اتفاق سلام حول أوكرانيا، والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع الدولار.



وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.31% إلى 107.2840 نقطة.