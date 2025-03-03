تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.87% إلى 2873.10 دولار للأونصة.
في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 2863.04 دولار للأونصة، بحسب بيانات "بلومبرغ".
وزاد الطلب على الذهب بصفته ملاذا آمنا في ظل التأخير في التوصل إلى اتفاق سلام حول أوكرانيا، والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع الدولار.
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.31% إلى 107.2840 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
هل تلاشت مخاوف انفجار فقاعة بأسواق الأسهم الأميركية؟
-
الصين بصدد فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية ردا على التصعيد التجاري
-
تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد بيانات صينية إيجابية
-
بدعم من ترامب.. صعود صاروخي للبيتكوين والعملات المشفرة
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار
-
ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى