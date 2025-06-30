روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 9.5% مع استقرار الأسعار

وقالت وكالة الإحصاء الروسية "روس ستات" في بيان: "إن هذا الاستقرار يعكس تراجعا سنويا في معدل التضخم إلى 9.5 بالمئة، مقارنة بـ9.9 بالمئة في أيار الماضي، ورغم أن قراءة التضخم في أيار جاءت أعلى من التوقعات، فإن بيانات الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تواصل الانخفاض بشكل تدريجي".
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