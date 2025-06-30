روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 9.5% مع استقرار الأسعار

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية، الأحد، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين انخفض إلى 9.5 بالمئة، ما يشير إلى استمرار استقرار وتباطؤ نمو الأسعار.

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