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روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 9.5% مع استقرار الأسعار

علم روسيا
علم روسيا
 
الإثنين، 30-06-2025 12:29 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الروسية، الأحد، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين انخفض إلى 9.5 بالمئة، ما يشير إلى استمرار استقرار وتباطؤ نمو الأسعار.

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وقالت وكالة الإحصاء الروسية "روس ستات" في بيان: "إن هذا الاستقرار يعكس تراجعا سنويا في معدل التضخم إلى 9.5 بالمئة، مقارنة بـ9.9 بالمئة في أيار الماضي، ورغم أن قراءة التضخم في أيار جاءت أعلى من التوقعات، فإن بيانات الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تواصل الانخفاض بشكل تدريجي".

 
gnews

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