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روسيا تقلص تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 11-01-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت واردات الولايات المتحدة من البالاديوم من روسيا بنسبة 20% في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

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تبين ذلك لوكالة نوفوستي، بعد دراسة بيانات ومعطيات الجمارك الأمريكية.


ووفقا للمعطيات المتوفرة، استوردت الولايات المتحدة البالاديوم من روسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بقيمة 861.9 مليون دولار، وهو رقم يقل بنسبة 20.2% عن الفترة نفسها من عام 2023.


وتدل الأرقام على أن هذه الأحجام، أخذت تتراجع وأصبحت عند أدنى مستوياتها اعتبارا من عام 2017.
وخلال ذلك، انخفض إجمالي حجم استيراد الولايات المتحدة للبلاديوم الروسي خلال الأشهر الـ11 إلى أقل من مليار دولار لأول مرة منذ ست سنوات. كان الحجم 924.7 مليون دولار في 2018 وبعد ذلك بات يتجاوز المليار دولار على مدى 6 سنوات والآن تراجع مجددا إلى ما دون مليار دولار.


احتلت روسيا المركز الأول في تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة خلال أحد عشر شهرا. وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضا جنوب إفريقيا - 807.2 مليون دولار، وكوريا الجنوبية - 92.9 مليون دولار، وبلجيكا - 78.8 مليون دولار، وإيطاليا - 34.5 مليون دولار.

 

RT

 
gnews

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