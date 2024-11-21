روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- تصدرت روسيا في سبتمبر الماضي قائمة موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ ربيع 2022، فيما حلت الجزائر ثانية.



وبحسب دراسة استندت لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" فقد اشترت الشركات الأوروبية غازا في سبتمبر الماضي من روسيا بقيمة 1.4 مليار يورو، شكلت 40% منها شحنات من الغاز الطبيعي المسال، و60% إمدادات عبر الأنابيب.

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وفي ظل ارتفاع إمدادات الغاز الروسية أصبحت روسيا المورد الرئيسي للوقود الأزرق إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، وبلغت حصتها 23.74% مقابل حصة عند 16.54% في أغسطس الماضي.



وتعد هذه المرة الأولى التي تتصدر روسيا فيها قائمة موردي الغاز منذ مايو 2022، حينها كانت روسيا تستحوذ على 22.9% من إجمالي إمدادات الغاز إلى أوروبا.



وفي المرتبة الثانية جاءت الجزائر التي تراجعت صادرات الغاز منها إلى أوروبا في سبتمبر الماضي بنسبة 15% مقارنة بالشهر الذي قبله (أغسطس 2024) وبلغت 1.1 مليار يورو.



أما الولايات المتحدة فقد جاءت في المرتبة الثالثة بإمدادات بلغت في سبتمبر الماضي نحو 990.2 مليون يورو، وحافظت النرويج على المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت قيمتها 975 مليون يورو، فيما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس، حيث انخفضت إمداداتها بمقدار 2.4 مرة إلى 429.2 مليون يورو.