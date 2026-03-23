قفزة لعملة "البيتكوين" لتتجاوز 70 ألف دولار

الوكيل الإخباري- سجلت "البيتكوين" اليوم الاثنين، قفزة جديدة متجاوزة حاجز 70 ألف دولار، مدفوعة بزيادة الطلب وتدفقات استثمارية قوية.



وارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.63% لتصل إلى 70.321 دولار، فيما تراجعت في وقت سابق اليوم بنسبة 0.05% إلى 68660.10 دولار.

اضافة اعلان



ويشهد سعر بتكوين ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية واستثمارية، حيث يعود السبب الرئيسي إلى زيادة الطلب عليه من قبل المستثمرين، خاصة بعد دخول مؤسسات مالية كبيرة وصناديق استثمار ضخمة إلى السوق، وهو ما ضخ سيولة جديدة وأسهم في دفع الأسعار نحو الأعلى.