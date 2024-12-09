الإثنين 2024-12-09 04:14 م
 

هل سيتم إلغاء الليرة؟.. المركزي السوري يكشف عن العملة المعتمدة للتداول

ا
أرشيفية
الإثنين، 09-12-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري- طمأن مصرف سوريا المركزي السوريين اليوم الاثنين، على ودائعهم في المصارف وأكد أن ودائعهم وأموالهم آمنة، وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية.

وقال مصرف سوريا المركزي في بيانه إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفقا للأنظمة النافذة.

اضافة اعلان


وعن الودائع قال المركزي السوري: "نؤكد للأخوة السوريين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".


وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول. ومن هذا المنطلق فإن مصرف سوريا المركزي وجه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.


كما أكد المصرف أن كافة المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سوريا المركزي وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف (أو صفحته الرسمية على فيسبوك) حصرا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

أخبار محلية مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة

ا

عربي ودولي ترامب يتحدث عن حيلة سيتبعها الحزب الديمقراطي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية اختتام برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في 6 محافظات

جامعة مؤتة

أخبار محلية حوارية في جامعة مؤتة حول دور طلبة الجامعات في التنمية السياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين قضية فساد الكبرى .. نتنياهو يدلي بشهادته "تحت الأرض"

مستشفيات البشير

أخبار محلية "دروزة للأورام" في البشير يقدم 6008 جلسات علاج كيماوي العام الحالي

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية "الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "مريم" الفلسطينية

بلدية السلط الكبرى

أخبار محلية بلدية السلط تقرر رفع أجور العاملين بالمياومة



 



الأكثر مشاهدة