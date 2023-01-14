السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

 
السبت، 14-01-2023 10:48 ص

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بعد أكبر ارتفاع على الذهب في 2023

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم السبت، 312 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 275 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع ليسجل 1920 دولار للأونصة، مما ساهم بارتفاع أسعار الذهب محليا بنحو 40 قرشا للغرام.

وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.5 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

إقرأ ايضا
63c2b215423604743533e4e0

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

63c2a4f84236043277753d5a

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

9e43755992299463421babc3ef2c957d-14

المخاطر العالمية 2023: ما أبرز التحديات التي يمكن أن تواجهها ‏البشرية؟

4 - Copy

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

200421100136334_gold_hand_n1

خبير اقتصادي: الذهب عالمياً سيرتفع ويلامس حاجز الـ 5 آلاف دولار للاونصة

63c1b16ad4526

خلافات الجمهوريين والديمقراطيين تهدد واشنطن بالتخلف عن سداد ديونها

أخبار متعلقة
ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي اليوم الاثنين في الأردن

4 - Copy

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

4 - Copy

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

1 - Copy

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

4 - Copy

لليوم الرابع على التوالي.. استقرار أسعار الذهب محليا

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن السبت