ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، في طريقها لملامسة أعلى مستوى في أسبوعين المسجل بالأمس، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال شهرين، بدعم انخفاض الدولار الأميركي الواسع مقابل سلة من العملات، بعد القرارات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب وول ستريت جورنال .

اضافة اعلان



وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1,831.37 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,828.30 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,825.86 دولار.

المصدر : بترا