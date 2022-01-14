ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين وبصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني الماضي، بفضل هبوط الدولار الأميركي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار الذهب نسبة 0.4 بالمئة إلى 1,829.12 دولار, الأعلى منذ 5 كانون الثاني الجاري، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,822.18 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,819.45 دولار .

المصدر: بترا