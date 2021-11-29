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الإثنين، 29-11-2021 03:05 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري-ارتفعت أسعار النفط قرابة 6 بالمئة بالسوق العالمية اليوم الاثنين، لتستعيد جزءا من خسائرها التي تكبدتها يوم الجمعة، ولترتد من أدنى مستوى في شهرين.

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وبحسب وول ستريت جورنال، يأتي هذا الارتفاع وسط متابعة تطورات انتشار السلالة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا، ومحادثات البرنامج النووي الإيراني التي تنطلق اليوم في فيينا.


وارتفع الخام الأميركي قرابة 6.0 المئة إلى مستوى 72.14 دولار من مستوى الافتتاح عند 68.16 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 68.16 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 5.0 بالمئة إلى مستوى 76.44 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 72.86 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 72.86 دولار.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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