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الإثنين، 06-03-2023 09:21 ص

البنك الدولي: أسعار الأغذية تنخفض مجددا في الأردن لتصل لـ -0.4%

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الوكيل الإخباري - أكد تقرير للبنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن واصلت انخفاضها مجددا، حيث تراجعت في شهر كانون الثاني الماضي بمقدار 1% مقارنة مع شهر كانون الأول 2022.

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ووفق التقرير، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت إلى (-0.4%) بعد أن تراجعت في كانون الأول الماضي، لتصل إلى 0.6% مقارنة مع 3.1% في شهر تشرين الثاني الذي سبقه، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.


وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (فاو) في شباط الماضي، بنسبة 0.6% في العالم عن مستواه المسجّل في كانون الثاني مواصلا بذلك تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي.


وفي ظل التراجع الأخير، انخفض المؤشر بما يصل إلى 18.7% عن الذروة التي بلغها في آذار 2022، حيث عكس التراجع لمؤشر أسعار الأغذية الشهر الماضي، انخفاضات كبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، ممّا يعوّض الزيادة في مؤشر أسعار السكر.


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