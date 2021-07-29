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الخميس، 29-07-2021 10:12 م

المركزي اليمني يصدر أوراقاً نقدية جديدة من فئة الألف ريال

نقود


الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الخميس، عن إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة الألف ريال للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السيولة.

وقال البنك المركزي اليمني، إن الخطوة جاءت في إطار خطة "لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية للبلاد، التي تتضمن أيضا إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كميا مع حاجة السوق".

ويأتي هذا الإصدار في وقت واصل فيه الريال انهياره، حيث سجل أكثر من ألف ريال للدولار.

وتتطابق الورقة الجديدة المعلن عنها مع فئة ورقية متداولة في مناطق سيطرة الحوثيين بشمال اليمن.

وكانت سلطات الحوثيين المصرفية بصنعاء أقرت الشهر الماضي إجراءات استباقية لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة التي وصفتها بالمزورة.

وطالب البنك المركزي في صنعاء المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة بعدم نقل العملة فئة الألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير الحرف (أ) والمؤرخة بالعام 2017.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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