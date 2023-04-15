المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن هبطت بشكل حاد في آخر أيام التداول، الجمعة، لتتراجع عن أعلى مستوياتها في أكثر من عام في جلسة الخميس، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعدما أشار مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

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وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عام وارتفعت عائدات سندات الخزانة بعدما حذر مسؤول كبير بالمركزي الأميركي من حاجة البنك لمواصلة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.



تحركات الأسعار

تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.19 بالمئة، بعدما هبطت في المعاملات الفورية 1.77 بالمئة إلى 1996.09 دولار للأونصة الجمعة.



ويتنافس الذهب مع الدولار كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، بينما يؤدي ارتفاع العملة الأميركية لتراجع الطلب على المعدن النفيس من المشترين حائزي العملات الأخرى.

سكاي نيوز