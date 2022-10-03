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الإثنين، 03-10-2022 06:58 ص

النفط يقفز أكثر من 3% عالمياً

نفط5


الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة في التعاملات المبكرة بآسيا، الإثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال اجتماع هذا الأسبوع لدعم السوق.

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كيف تغيرت الأسعار؟


• ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 87.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 2337 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 0.6 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة.


• سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.09 دولار للبرميل، مرتفعا 2.60 دولار أو 3.3 بالمئة، بعد خسارته 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.


وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، بعد أن أضر إغلاق كورونا في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار على الأسواق المالية العالمية.


وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم "أوبك+"، خفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.5 مليون إلى مليون برميل يوميا قبل اجتماع الأربعاء لدعم الأسعار، حسبما قالت مصادر في "أوبك+" لـ"رويترز".


وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

 

سكاي نيوز


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