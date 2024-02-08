الخميس 08-02-2024
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الخميس، 08-02-2024 07:47 ص

الهند تدرس تمديد ضريبة الأرز ومخاوف من ارتفاع الأسعار عالميا

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الوكيل الإخباري - تدرس الهند، وهي أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم، تمديد ضريبة التصدير المفروضة على الأرز جزئيا، ضمن الجهود الرامية إلى خفض تضخم أسعار الغذاء قبيل الانتخابات العامة، في خطوة من شأنها أن تبقي على نقص الإمدادات العالمية وترفع الأسعار إلى أعلى مستويات جديدة.اضافة اعلان


وتدرس الحكومة الهندية الإبقاء على ضريبة التصدير عند 20 %، ولا يوجد اقتراح وشيك لمنع تصدير الأرز جزئيا.

فيما يُنتظر حاليا أن ينتهي تطبيق الضريبة في 31 آذار.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الارتفاع في أسعار الأرز الآسيوي التي تحوم قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً بعد أن بدأت الهند تقييد مبيعات الأنواع الرئيسة في 2023.

وسيمثل ذلك أزمة لبعض الدول في غرب إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتلبية معظم احتياجاتها من السلعة الغذائية.

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