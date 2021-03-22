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الإثنين، 22-03-2021 10:29 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- عاودت أسعار النفط الهبوط اليوم الاثنين، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعافٍ متوقع للطلب على منتجات الوقود.

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ونزل برنت 34 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 64.19 دولار للبرميل، فيما فقد الخام الأمريكي 21 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.21 دولار لبرميل.

وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، إن ”تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي“.

وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل لاحتواء الإصابات بكوفيد-19 للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا على المستشفيات.



 




 

 


 

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