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الجمعة، 10-03-2023 10:01 م

بايدن: بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد يسلك الاتجاه الصحيح

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن اقتصاد بلاده يتعافى مع تراجع التضخم تدريجيا فيما تظهر بيانات التوظيف الجيدة أن الأميركيين يستعيدون التفاؤل.

وصرح بايدن من البيت الأبيض قائلا إن "اقتصادنا يسلك الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى ثقته في خفض معدلات التضخم. لكنه حذر من أن الخلاف حول رفع سقف الديون الأميركية يشكل "أكبر تهديد" للاقتصاد.

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وأفادت وزارة العمل، في وقت سابق اليوم، أن الاقتصاد الأميركي أضاف في فبراير عدد وظائف أقل من يناير، غير أنه أعلى بكثير من المتوقع، فيما ارتفعت نسبة البطالة.

وبحسب بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 311 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل 504 آلاف وظيفة في يناير، بينما كان يتوقع المحللون إضافة 225 ألف وظيفة. ( سكاي نيوز )

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