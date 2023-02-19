بيانات مهمة تحرك الفيدرالي والأسواق تترقب

الوكيل الإخباري -
تترقب الأسواق عدة بيانات مصيرية ومهمة من شأنها رسم مزيدًا من الوضوح بشأن الحركة المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.اضافة اعلان
ومن المتوقع أن تصدر قراءات أخرى عن بيانات المستهلك الأميركي التي تعد مهمة في القرارات التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم وأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يأتي ذلك وسط جدل بين محافظي البنوك المركزية حول الحاجة إلى تعديل وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة في ظل تعالي المخاوف من ركود عالمي.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% وهو أكبر تقدم منذ منتصف عام 2022. ( investing
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