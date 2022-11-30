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الأربعاء، 30-11-2022 03:51 م

رفع أسعار الفائدة يُخفض أسعار المساكن في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الثلاثاء، تراجع أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 %.

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وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن التراجع المفاجئ لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال العام الحالي يأتي مدفوعا جزئيا بارتفاع فوائد التمويل العقاري، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 4 عقود.


وأدى ارتفاع فائدة التمويل العقاري للضعف تقريبا خلال العام الحالي إلى انسحاب الكثيرين من المشترين المحتملين من السوق العقارية وتراجع المبيعات، ليقلص الباعة عدد المساكن المعروضة للبيع. ( الاقتصادية )

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