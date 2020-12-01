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الثلاثاء، 01-12-2020 09:57 ص

اقترب من مستوى 20 ألف دولار

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

بنتوكين
تعبيرية


الوكيل الإخباري - وصل سعر عملة "البيتكوين" أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث اقترب من مستوى 20 ألف دولار، وقد صعدت العملة الأكثر شهرة في العالم منذ مارس الماضي بأكثر من 200%.

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أما اليوم فقد جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 19455,37 دولار.

وخلال تعاملات أمس صعدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 19728 دولارا، حيث ارتفعت بأكثر من 8%، قبل أن تتراجع بعد ذلك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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