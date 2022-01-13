الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

مصر.. السيسي يصدر قرارا بعد حادث مأساوي

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

توضيح من الحكومة حول اقتطاع الضريبة من الرواتب

إيران: انفجار في مجمع مدينة اشتهار الصناعية

بقفزة حادة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر

الضمان: 6600 طلب إشعار عبر خدمة اشمل نفسك

رئيسي يعلن ارتفاع حجم صادرات إيران من النفط بنسبة 40%

توضيح من ديوان الخدمة حول تعيينات الحالات الإنسانية

نمو حركة التخليص على المركبات بالسوق المحلي 32%

الخميس، 13-01-2022 12:19 م

إيران: انفجار في مجمع مدينة اشتهار الصناعية

e9b4b11d3bcb66371290ca2f32bee2e6


الوكيل الاخباري- وقع انفجار أعقبه حريق شديد، اليوم الخميس، في مجمع مدينة اشتهار الصناعية التابعة لمحافظة البرز، غربي العاصمة الإيرانية طهران.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء (برنا) الإيرانية، عن مدير وزارة الصحة بمحافظة البرز، سهيل سلطاني، قوله إنه "لم ترد معلومات عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات حتى الآن، لكن تم إرسال سيارات الإسعاف إلى المجمع الذي يضم 3000 وحدة صناعية على مساحة 1400 هكتار".


وعللت مواقع إخبارية إيرانية أخرى، سبب الانفجار باندلاع حريق في وحدة تكرير النفط على الحدود بين محافظتي البرز وقزوين.


واندلع الاثنين الماضي، حريق كبير بمصنع (شازند) للبتروكيماويات الذي يقع في محافظة المركزية وسط إيران، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عون

عون يحذر من تعطيل السلطتين القضائية والتنفيذية في لبنان

61dff80142360422b80f5211

مصر.. السيسي يصدر قرارا بعد حادث مأساوي

61dfeae64c59b71360491f5d

فرنسا.. إضراب للمعلمين احتجاجا على تدابير كورونا

صدام

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

61dfe1264c59b772ff042a56

حكومة مالي تعلن انتهاك طائرة عسكرية فرنسية مجالها الجوي

اح

لبنان.. محتجون يقطعون عددا من الطرق

أخبار متعلقة
لبنان 3

وسائل إعلام لبنانية: انفجار غامض يهز مدينتين - فيديو

resized_37e53-3b697212thumbs_b_c_8656e7d1314793ca7bb6f46f7eadab1d

الدفاع التركية تعلن تحييد 12 إرهابيا

2020_6_12_0_0_50_91

12 قتيلا على الأقل جراء انفجار في كراتشي

انفجار

مقتل 8 أطفال بانفجار في ليبيا

80170FE0-9634-4814-82A3-67C05B0CC56D

مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار داخل مصنع للكيماويات في الهند