إيران: انفجار في مجمع مدينة اشتهار الصناعية

الوكيل الاخباري- وقع انفجار أعقبه حريق شديد، اليوم الخميس، في مجمع مدينة اشتهار الصناعية التابعة لمحافظة البرز، غربي العاصمة الإيرانية طهران.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة أنباء (برنا) الإيرانية، عن مدير وزارة الصحة بمحافظة البرز، سهيل سلطاني، قوله إنه "لم ترد معلومات عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات حتى الآن، لكن تم إرسال سيارات الإسعاف إلى المجمع الذي يضم 3000 وحدة صناعية على مساحة 1400 هكتار".



وعللت مواقع إخبارية إيرانية أخرى، سبب الانفجار باندلاع حريق في وحدة تكرير النفط على الحدود بين محافظتي البرز وقزوين.



واندلع الاثنين الماضي، حريق كبير بمصنع (شازند) للبتروكيماويات الذي يقع في محافظة المركزية وسط إيران، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.

المصدر: بترا

اظهار أخبار متعلقة

