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الثلاثاء، 07-02-2023 11:50 م

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 5434 مع استمرار جهود الإنقاذ

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 5434 قتيلاً، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تعديل للحصيلة السابقة المعلنة قبل ساعات قليلة والتي بلغت 4544 قتيلاً.

وقال وزير الدفاع خلوصي اكار إنه يتم نشر قوات إضافية إلى المنطقة التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد من غربى تركيا وقبرص، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

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وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا إنه حتى الآن وقعت 435 هزة ارتدادية بعد الزلزال القوى الذي ضرب البلاد أمس الاثنين بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر.


وقال مسؤولون إن الجيش نشر 100 طائرة و10 سفن. وبلغ عدد رجال الإنقاذ الذين يسابقون الزمن للبحث عن ناجين بين أنقاص المنازل والمباني المنهارة أكثر من 60 ألف شخص.

 

البيان

 




 

 


 

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