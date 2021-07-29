الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

العودات: موقفنا واضح من الأزمة السورية

وزير السياحة: نسعى لاستثمار وضع السلط على قائمة التراث العالمي

وزير فلسطيني: الدور الأردني في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل

الإحصاءات: مسح للاستثمار الأجنبي لأول مرة منذ 2009

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

الأعيان يبحث مع وزير العمل العراقي التعاون المشترك

الألكسو تهنئ الأردن بتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

ولي العهد يفتتح المرحلة الثانية من مشروع صوامع العقبة الخميس

الدفاع المدني: نعول على وعي المواطن

الخميس، 29-07-2021 02:44 م

الأمن المصري ينتشر بعد اندلاع معركة عنيفة وسقوط ضحايا - صور

Egypt-police-on-high-alert-ahead-of-Christmas-and-New-Year-celebrations


الوكيل الاخباري - انتشرت قوات الأمن المصرية بشكل مكثف في محيط منطقة المرج، بعد اندلاع مشاجرة دموية بالأسلحة النارية تسببت في مقتل وإصابة 5 أشخاص.

اضافة اعلان


وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتي السوهاجي والسميطي، واستخدم فيها طرفا المشاجرة الأسلحة النارية.



وأضافت التحريات أن المشاجرة وقعت أمام محطة مترو المرج وانتهت بمقتل مواطن وإصابة 4 آخرين، انتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزى وتم فرض طوق أمني، وتم القبض على عدد من طرفيها وجار البحث عن متهمين آخرين، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



وتعمل قوات الأمن على منع تجدد الاشتباكات، وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكلفت النيابة بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعى لإنهاء إجراءات دفن القتيل، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقى طرفي المشاجرة الهاربين.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5eba98964c59b766eb15e461

بيسكوف يعلق على تفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

61027fc842360410df4adb75

أمير قطر يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد لعدة دول

6102838b42360410c8664c27

وزير مصري سابق يحذر من خطأ قد يؤدي إلى كارثة بسبب سد النهضة

Capture-2

أمير قطر يصدر قانوناً بشأن مجلس الشورى

1429f442-32af-43d6-a1e0-0414b09845ee

الفيضانات تشرد الآلاف بمخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

thumbs_b_c_4713b274544bc2c98cb43930e1c594df

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

أخبار متعلقة
72021287466211032459

مصر تؤكد حرصها على استمرار الاستقرار بجنوب السودان

158978729004853700

السيسي يطالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

ارتفاع-درجات-الحرارة

مصر على موعد مع موجة حر شديدة الأسبوع المقبل

1 - 2021-06-23T085843.332

انهيار عقار جراء هزة أرضية في مصر

60fe92974c59b74c3a5688ea

السودان تناقش مع مصر تطورات أزمة سد النهضة

image-5

إثيوبيا تعلن نجاحها بملء سد النهضة للمرحلة الثانية