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الأحد، 21-07-2024 10:58 ص

الحكومة الكندية تعلن عن تفشي داء الليستريات في البلاد

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الوكيل الإخباري- أفاد الموقع الرسمي للحكومة الكندية أن تفشي عدوى بكتيريا الليستريا في كندا أدى إلى وفاة شخصين ونقل تسعة آخرين إلى المستشفى.

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وجاء في بيان الحكومة الكندية: "أكدت التحاليل المخبرية أن 12 حالة من بين الحالات التي أبلغ عنها سببها بكتيريا Listeria monocytogenes. وقد أُدخِلَ تسعة من المصابين إلى المستشفى وتوفي اثنان. وقد أبلغ معظمهم عن تناولهم المشروبات النباتية التي تحمل علامة Silk وGreat Value".


ووفقاً للبيان، سُجِّلَت 10 إصابات بالمرض في أونتاريو، واثنتان في كيبيك ونوفا سكوتيا. وتم سحب هذه المشروبات النباتية من الأسواق.


ويؤكد البيان: "أنه ليس مستبعداً أن يتم الإبلاغ عن إصابات جديدة بالمرض، حيث يمكن أن تتراوح فترة حضانة العدوى من 9 إلى 35 يوما. ومن المحتمل ألا يقتصر هذا التفشي على المقاطعات أو الأقاليم التي ينتشر فيها المرض، لأن المشروبات النباتية المذكورة التي تم سحبها وزُعت في جميع أنحاء البلاد".


ومرض الليستريا هو عدوى ناجمة عن بكتيريا إيجابية الغرام هي الليستيريا المستوحدة Listeria monocytogenes، عند تناول طعام ملوث.


قد تدخل هذه البكتيريا إلى الجسم عن طريق تناول منتجات الألبان الملوثة أو الحليب الطازج، أو الخضار النيئة، أو اللحوم النيئة أو الأطعمة المجمدة التي لا تحتاج إلى الطبخ قبل تناولها.


يعاني المصاب من حمى وقشعريرة وألم عضلي، بالإضافة إلى الغثيان والتقيؤ والإسهال. وقد يتسبب داء الليستريا في الإجهاض أو حدوث ولادة مبكرة عند النساء الحوامل، وحتى وفاة المولود وفقا لما نقل موقع "روسيا اليوم"

 

ويوم أمس أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض عن انتشار داء الليستريا أو ما يُسمى بمرض الدوران (Listeria) في 12 ولاية في وقت واحد.

وذكر المركز في بيانه أن شخصين توفيا بسبب المرض، وتم نقل 28 آخرين إلى المستشفى.






 




 

 


 

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