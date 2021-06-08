الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

%2.75 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

مياه اليرموك: حل مشكلة التزويد المائي لحوارة خلال أسابيع

نشطاء عبر تويتر: حزينون على انتهاء مسلسل الحفرة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

نقيب أصحاب المطاعم : سنقدم حلول بخصوص منع الأراجيل والتدخين

الأردن يمنح الاجازة الطارئة للقاح موديرنا

شخص يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه - فيديو

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصمادي

تعديل أماكن إعطاء مطعوم كورونا لتجار العاصمة غداً

تراجع أسعار الذهب عالميا

الثلاثاء، 08-06-2021 04:55 م

الخارجية الإيطالية تستدعي سفير الإمارات

60bf704142360468ff64d8b7


الوكيل الإخباري-استدعت وزارة الخارجية الايطالية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روما عمر الشامسي، على خلفية رفض أبو ظبي السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي عبور الأجواء الإماراتية.

اضافة اعلان
 

 ووفق وكالة "آكي" الإيطالية، فإن دولة الإمارات، وعلى الرغم من خطة الطيران المتفق عليها بين البلدين، رفضت ولمدة ثلاث ساعات السماح لطائرة بوينغ-767 تابعة لسلاح الجو الإيطالي الإقلاع من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية وعبور الأجواء الإماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان.

وأشار بيان مقتضب من وزارة الخارجية، إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية أعرب للسفير الإماراتي عن "الدهشة وخيبة الأمل الشديدة" بشأن التصرف "غير المتوقع والذي يصعب فهمه" من جانب السلطات المعنية في دولة الإمارات.

من الجدير ذكره، أن الطائرة التي كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفيا للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات، استأنفت لاحقا رحلتها بعد "التوقف القسري" في الدمام.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

شخص يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه - فيديو

7e4dcd4b-686f-4d40-b8da-6b81047816df_16x9_1200x676

مصر تحذر من عدم استقرار جوي الفترة المقبلة

60bf3f344c59b7335332037d

روسيا تدشّن عصرا جديدا في تطور صناعة الطاقة النووية

بور

بوتين يدعو لتحديث شبكات الضمان الاجتماعي في روسيا

60bf5f6042360469e51bb69e

السعودية تحظر استيراد الدواجن الفرنسية

medium_2021-06-08-574adf5c4c

إثيوبيا: حلول سلمية لأزمتي الحدود مع السودان وسد النهضة

أخبار متعلقة
70-2

بايدن يقر بصعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية

60a899de4c59b730bf50caf7

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا

60a61df34236043372375836

رئيس حكومة أرمينيا يؤكد نيته التوقيع على وثيقة جديدة مع أذربيجان

60a60a6f42360443164e9a51

الخارجية الروسية تتوعد بالرد على طرد دبلوماسي من مقدونيا الشمالية

60a5fc4e423604346878d462

بكين تتهم سفينة حربية أمريكية بانتهاك مياهها الإقليمية وواشنطن ترد

127-095357-76cb4af3-fba8-46d0-a4fd-cdec9e565ac3

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات