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الإثنين، 02-10-2023 10:53 م

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة في مصر

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر، خلال مؤتمر حكاية وطن.

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وقال السيسي في كلمته: "أقول لكم بلسان صادق، كما عاهدتكم.. بأنني حين لبيت نداء المصريين، وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها، لم أكن أملك خزائن الأرض، أو جوامع الوعود الوردية.. لم أكن أملك سوى إيماني بالله و بمصر، وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص.. حاملا معي شرف العسكرية المصرية، ويكفيني بها وساما على صدري".

وتابع: "اليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسؤولية إدارة الدولة المصرية، فإنني كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح".

 




 

 


 

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