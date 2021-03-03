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الأربعاء، 03-03-2021 09:35 ص

الهجوم لم يسفر عن أي خسائر

العراق.. قصف صاروخي لقاعدة عين الأسد الأمريكية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد لقصف بالصواريخ.

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وقال المصدر، إن "مجموعة صواريخ سقطت على القاعدة التي تضم قوات أمريكية، ويقدر عدد الصواريخ التي سقطت بنحو 11 صاروخا".


وأضاف: "لم يتم التأكد حتى الآن إذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأمريكان أو العراقيين".

 

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، إن "10 صواريخ نوع (غراد) سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية".

 

وأضافت، أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، وتمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة إطلاق الصواريخ".


يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، زار قاعدة عين الأسد عام 2018 والتقى بقوات بلاده هناك في زيارة وصفت بـ"السرية".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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