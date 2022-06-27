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الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في عديد من الدول الإسلامية

الإثنين، 27-06-2022 09:45 ص

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في عديد من الدول الإسلامية

هلال


الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم إن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم .

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وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي بدأت معظم الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر و بلاد الشام وبلاد المغرب وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي.


وأضاف : " في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول وأن يكون الجمعة 8 يوليو المقبل وقفة عرفة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك ".


وقال بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة وفي الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة.


والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق والوسط وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

 

البيان


 




 

 


 

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