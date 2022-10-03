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الإثنين، 03-10-2022 11:43 ص

القوات الخاصة للحرس الروسي تدمر وحدات أوكرانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية للحرس الروسي عن التقدم الذي أحرزته قواتها الخاصة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأسبوع الماضي.

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وجاء في التقرير أن القوات حييدت أكثر من 130 مسلحا أوكرانيا، ودبابة، و6 بنادق ذاتية الدفع، و16 وحدة من المركبات المدرعة، علاوة على اعتقال 6 عناصر من المتواطئين مع القوات الأوكرانية، والعثور على عدد من مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني.

وتمت مصادرة 320 قذيفة مدفعية وقذائف مضادة للدبابات، وصواريخ، وأكثر من 100 قنبلة يدوية، و15 قاذفة قنابل، وأكثر من 640 طلقة لها، و26 كلغم من المتفجرات، وحوالي 34 ألف طلقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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