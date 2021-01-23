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السبت، 23-01-2021 02:23 م

مدعومين من باكستان

الهند تعلن اكتشافها نفقا سريا في كشمير لـ إرهابيين

من
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الهندي اكتشافه، اليوم السبت، ثاني نفق خلال الأيام الـ 10 الأخيرة في إقليم "جامو – كشمير" المتوتر، وقال إنه من إنجاز المخابرات الباكستانية لإدخال "الإرهابيين" إلى الهند.

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وأوضحت صحيفة هندية أن النفق المكتشَف في المنطقة الحدودية بـ "بنصار" في إقليم "كاثوا"، على مقربة من مواقع القوات الباكستانية المرابطة على الطرف الآخر من الحدود في "شاكرقرح"، يبلغ طوله 150 مترا، وعمقه 9 أمتار، وأنه موجود منذ نحو 6 سنوات إلى 8 سنوات، حسب التقديرات الأمنية الهندية.

وتعتقد أجهزة أمن نيودلهي أن النفق استُخدِم في تنظيم هجمات على الأراضي الهندية، لاسيما أن المنطقة المحيطة بالنفق شهدت عدة عمليات مسلحة وتحركات لمسلحين خلال السنوات الأخيرة.


وأضافت الصحيفة أن منطقة "شاكرقرح" على الطرف الباكستاني من الحدود تتوفر فيها مراكز تدريب المقاتلين، الذين وصفتهم بـ: "الإرهابيين"، التابعين لتنظيمي "جيش محمد" و"قاسم جان" المطالبين باستقلال إقليم "كشمير" عن الهند.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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