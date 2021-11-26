الولايات المتحدة تفرض قيود السفر على 8 دول بسبب المتحور الجديد

الوكيل الاخباري - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيفرض قيود السفر إلى الولايات المتحدة على ثماني دول إفريقية اعتبارا من الاثنين بسبب مخاوف من متحور كورونا الجديد.

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وأوضح المسؤول الذي لم تكشف وكالة "رويترز" عن اسمه أن القيود ستُطبق على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي، وسيتم تنفيذها "بدافع من الحذر في ضوء متغير كورونا جديد ينتشر في جنوب إفريقيا".



وقال المسؤول إن القيود لا تتضمن حظر الرحلات الجوية كما لا تنطبق على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة.

روسيا اليوم