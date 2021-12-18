بريطانيا تستبعد التدخل العسكري في حال غزت روسيا أوكرانيا

الوكيل الإخباري-استبعد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم السبت، أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

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وقال والاس في تصريحات لمجلة سبيكتيتور الأسبوعية البريطانية، إن كييف "ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا". وأضاف "لا ينبغي أن نخدع الناس ونقول إننا سنفعل، الأوكرانيون يدركون ذلك"، وأن التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية شديدة هي أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها.

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