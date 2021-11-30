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الثلاثاء، 30-11-2021 03:33 م

بسبب فيروس.. الكويت تحظر استيراد الطيور الحية من 3 دول

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الوكيل الاخباري- قررت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية و"بيض تفريخ الدجاج البيَاض واللاحم"، من كل من بولندا وهنغاريا وكازاخستان، بسبب ظهور فيروس "إنفلونزا الطيور عالي الضراوة" (H5N1).


وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، طلال الديحاني، إن القرار جاء "بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومتابعة آخر المستجدات وتطورات الحالة الصحية في هذه الدول، التي ثبت انتشار الوباء فيها"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

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وأضاف أن القرار "أكد ضرورة خضوع جميع الإرساليات، حسب نوعها، للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي".

وشدد الديحاني على أنه "سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة، على أن يكلف المستورد إعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، دون تحمل الهيئة أية مسؤولية".

 

المصدر: سكاي نيوز

 




 

 


 

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