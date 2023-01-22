بوغدانوف: العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح

الوكيل الاخباري-قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح، وشهدت تناميا ملحوظا في ظل توافق تام بين القيادة السياسية في مصر وروسيا.



وأضاف بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال استقباله شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إن العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح، وشهدت تناميا ملحوظا، في ظل توافق تام بين القيادة السياسية في البلدين.



وأكد بوغدانوف أن التنسيق السياسي مستمر بين موسكو والقاهرة حول القضايا الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.



ورحب بجهود الخريجين المصريين من خلال جمعية الخريجين في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن بلاده تعتز بالخريجين وتعتبرهم أصدقاء حقيقيين، وعلى دراية تامة بالحياة الروسية، ولديهم القدرة على نقل الحقيقة للدوائر المحيطة، وهم يمثلون القوى الناعمة في تواصل روسيا مع شعوبهم.

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روسيا اليوم