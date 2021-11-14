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الأحد، 14-11-2021 01:27 م

بولندا تعلن عن اجتياز عشرات العراقيين حدودها من بيلاروسيا

بولندا-تعلن-زيادة-عدد-قواتها-على-حدود-بيلاروسيا-لمنع-دخول-المهاجرين


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات البولندية أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من اجتياز حدودها قادمين من بيلاروسيا، محذرة من أن التحضيرات جارية لعملية تسلل أكبر اليوم الأحد.

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وذكرت الشرطة البولندية على حسابها في "تويتر" أن نحو 50 مهاجرا اقتحموا حدود البلاد وعبروها في الساعة الخامسة من مساء أمس في منطقة ستارزين، مشيرة إلى عناصر الشرطة، خلال عملية البحث عن المتسللين، ألقوا القبض على 22 مواطنا عراقيا.

 

 

كما أكدت الشرطة البولندية اعتقالها أمس أربعة أشخاص، وهم بولندي وجورجيان وسوري، بتهمة مساعدة المهاجرين في عبور الحدود بطريقة غير قانونية، لنقلهم 13 شخصا اجتازوا الحدود.


في غضون ذلك، حملت وزارة الدفاع البولندية الجيش البيلاروسيا المسؤولية عن رشق الجنود البولنديين المنتشرين عند الحدود بالحجارة مرتين خلال اليوم السابق.

روسيا اليوم

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