بولندا تعلن عن اجتياز عشرات العراقيين حدودها من بيلاروسيا

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات البولندية أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من اجتياز حدودها قادمين من بيلاروسيا، محذرة من أن التحضيرات جارية لعملية تسلل أكبر اليوم الأحد.

اضافة اعلان

وذكرت الشرطة البولندية على حسابها في "تويتر" أن نحو 50 مهاجرا اقتحموا حدود البلاد وعبروها في الساعة الخامسة من مساء أمس في منطقة ستارزين، مشيرة إلى عناصر الشرطة، خلال عملية البحث عن المتسللين، ألقوا القبض على 22 مواطنا عراقيا.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT November 14, 2021

كما أكدت الشرطة البولندية اعتقالها أمس أربعة أشخاص، وهم بولندي وجورجيان وسوري، بتهمة مساعدة المهاجرين في عبور الحدود بطريقة غير قانونية، لنقلهم 13 شخصا اجتازوا الحدود.



في غضون ذلك، حملت وزارة الدفاع البولندية الجيش البيلاروسيا المسؤولية عن رشق الجنود البولنديين المنتشرين عند الحدود بالحجارة مرتين خلال اليوم السابق.



Yesterday there were more provocations of 🇧🇾Belarusians. In the vicinity of Szudziałowa officers of the Belarusian services threw stones at the 🇵🇱Polish soldiers twice. No one was hurt as a result of the incident. https://t.co/GFE3A75FIB November 14, 2021

روسيا اليوم