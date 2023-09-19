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الثلاثاء، 19-09-2023 12:51 ص

تعاون جديد بين الجزائر وروسيا في مجال التربية والتعليم

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الوكيل الاخباري- أجرى وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير التربية والتعليم الروسي، دينيس غريبوف، حول سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.اضافة اعلان


واستقبل وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، بمقر الوزارة نائب وزير التربية والتعليم الروسي، دينيس غريبوف، والوفد المرافق له.

وحسبما جاء في بيان وزارة التربية الجزائرية، تباحث الطرفان في سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.

وأوضح الوزير بلعابد، أن التعاون مع الطرف الروسي في مجال التربية والتعليم سيعزز الخبرات العلمية وتبادل التجارب، منوها بالأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتطوير الاختصاصات العلمية والتقنية.

 




 

 


 

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