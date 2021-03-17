الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 11:46 ص

"الحريق التهم مخازن تجارية كبيرة

حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد

حريق
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر في العراق، اليوم الأربعاء، بأن حريقا كبيرا التهم إحدى الأسواق التجارية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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وقال مصدر ، إن "الحريق التهم مخازن تجارية كبيرة في منطقة الكرادة صباح اليوم، وتسبب بخسائر مالية كبيرة لا يعرف حجمها".

 

وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني أرسلت 50 فريقا لإطفاء الحريق وتمكنت من ذلك".


ودائما ما تتعرض المحال التجارية والمخازن في منطقة الكرادة، إلى حرائق بسبب تماس كهربائي أو ارتفاع درجات الحرارة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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