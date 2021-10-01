سلطنة عُمان تحذر من تحول عاصفة إلى إعصار مداري يضرب سواحل البلاد

الوكيل الإخباري - حذرت السلطات في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، من اشتداد العاصفة المدارية "شاهين" لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، قد يضرب سواحل البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

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وأفادت الأرصاد العُمانية بأنه: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تمركز العاصفة المدارية "شاهين" حاليا على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط طول 64.4 درجة شرقا، وتتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 34 إلى 63 عقدة (62- 116 كم/ساعة)".

وتابعت: "من المحتمل تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية "شاهين" مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح اليوم نفسه وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 150 و 600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء الغد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له (لأمواجه) من 8-12 مترا، مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه بين 3-5 أمتار".

المصدر : روسيا اليوم

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