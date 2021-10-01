الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الجمعة، 01-10-2021 07:11 م

سلطنة عُمان تحذر من تحول عاصفة إلى إعصار مداري يضرب سواحل البلاد

61570ffb4236042f7c43c97f (1)


الوكيل الإخباري - حذرت السلطات في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، من اشتداد العاصفة المدارية "شاهين" لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، قد يضرب سواحل البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

اضافة اعلان


وأفادت الأرصاد العُمانية بأنه: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تمركز العاصفة المدارية "شاهين" حاليا على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط طول 64.4 درجة شرقا، وتتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 34 إلى 63 عقدة (62- 116 كم/ساعة)".

 

وتابعت: "من المحتمل تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية "شاهين" مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح اليوم نفسه وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 150 و 600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء الغد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له (لأمواجه) من 8-12 مترا، مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه بين 3-5 أمتار".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 







 




 

 


 

إقرأ ايضا
ال

أردوغان يهاتف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

615712e04236042f79764f7c

روسيا ترسل 4 مروحيات قتالية إلى مالي

615714914236042f1226637b

فرنسا عن نووي إيران: نعول على الصين

61571c9b42360460f0467b3e (1)

لبنان .. توقيف سوريين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية

615714b24c59b7788c5220c7

وزير سابق ينتحر في مبنى البرلمان في ملاوي

615711a54236042f723f297d

إستونيا تعتمد ميزانية دفاعية هي الأكبر في تاريخ البلاد

أخبار متعلقة
6141c5b84c59b73a707219ca

فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبي فرنسا

ان

الفلبين ترفع الحظر على القادمين من 10 دول بينها الإمارات وعُمان

ف

الهند: 5 وفيات بفيضانات عارمة في ولاية أسام