ضيوف الرحمن يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي قبيل أداء شعيرة الحج

الوكيل الإخباري- أدى الآلاف من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي قبل أداء مناسك الحج.

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وتوافد المصلون منذ الصباح الباكر إلى المسجد الذي امتلأت أروقته وساحاته والسطح بهم.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد زادت مختلف القطاعات الحكومية العاملة بالحج في المدينة المنورة من حجم الترتيبات والخدمات التي هيأتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن بتوجيه من أمير المنطقة رئيس لجنة الحج في المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه بالوقوف على سير تلك الخدمات وتأمينها للحجاج، إذ ضاعفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي الشريف جهودها لتهيئة جميع أجزاء المسجد النبوي للمصلين من ساحات مظللة وميادين وأسطح وممرات وأعمال النظافة والصيانة والفرش وكذلك تهيئة الأقسام النسائية بكل الخدمات للمصليات والزائرات من خلال أقسامهن وفتح الأبواب الخاصة بهن والدورات والمواضئ النسائية.

من جهتها، شرعت الأجهزة الأمنية في تطبيق خططها الأمنية والمرورية ومواصلة جهودها للمحافظة على أمن الحجاج وراحتهم داخل المسجد النبوي الشريف وساحاته خصوصاً في أوقات الذروة.









