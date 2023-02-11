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السبت، 11-02-2023 04:55 م

فنلندا والسويد تأملان بالانضمام لحلف الناتو بحلول الصيف

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الوكيل الإخباري - عبر الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، في مقابلة نشرت اليوم السبت، عن ثقته في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بحلول يوليو المقبل، وألمح إلى أنه يريد من الولايات المتحدة أن تضغط على تركيا للموافقة على طلبي العضوية.

أوضح نينيستو في مقابلة مع وكالة الأنباء الفنلندية (إس تي تي)، أنه إذا سارت المسألة ببطء، فإن العملية الكاملة لقبول أعضاء جدد في الحلف العسكري ستصبح موضع شك.

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وقال: "إذا لم يحدث ذلك قبل اجتماع فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا)، فلماذا يحدث بعد ذلك؟".


من المقرر أن تستضيف ليتوانيا قمة حلف الناتو في عاصمتها الواقعة على بحر البلطيق يومي 11 و12 يوليو المقبل.


ويتطلب الناتو موافقة بالإجماع من أعضائه الحاليين لقبول أعضاء جدد.


يشار إلى أن تركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الحلف العسكري المؤلف من 30 دولة اللتان لم تؤيدا رسمياً انضمام السويد وفنلندا.


بينما تعهدت المجر بتأييد انضمامها في فبراير، لم تبدِ تركيا استعدادها للتصديق على انضمام البلدين في أي وقت قريب.


وشدد نينيستو على أن قرار تركيا النهائي متروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وقال: "أعتقد أنه لن يسمح لنفسه تحت أي ظرف من الظروف بأن يتأثر بأي ضغط عام. لكن إذا تم إفساح المجال لشيء ما خلال المحادثات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، فقد يكون له تأثير".


وأرجأت تركيا الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، بعد أن أثارت غضبها سلسلة التظاهرات الأخيرة التي نظمها نشطاء في ستوكهولم أحرقوا خلالها القرآن الكريم خارج السفارة التركية.

 

البيان

 




 

 


 

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