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الجمعة، 28-05-2021 01:40 م

مظاهرة مليونية في واشنطن للدعوة لـ'معاقبة الاحتلال الإسرائيلي' غدا السبت

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الوكيل الاخباري - تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة "مليونية"، يوم غد السبت، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الجمعة، أن المظاهرة ستجري تحت عنوان "معاقبة وردع إسرائيل"، وتنديدا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها الحرب على قطاع غزة، التي انتهت الجمعة الماضية.

 

وأكدت الوكالة أن تلك المؤسسات مستمرة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة المليونية، بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان الحرب على قطاع غزة واقتحامات المسجد الأقصى، في العديد من المدن الأمريكية، أبرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.


ووجهت المؤسسات دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أعضاء المؤسسات نفسها للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة، بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الأمريكي .


ونقلت الوكالة عن لسان المهندس مرجان أبو محمود، أحد المنظمين للمظاهرة من ولاية تكساس: 
إن التحضيرات ما زالت مستمرة لحشد أكبر تجمع فلسطيني تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، ومن المتوقع زحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن، لتوصيل رسالة للإدارة الأمريكية بأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين.


وتم الإعلان عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصادق الكابينيت الإسرائيلي، الخميس قبل الماضي، بعد قبول المقترح المصري بدون أية شروط من قبل الطرفين.

 

سبوتنيك

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