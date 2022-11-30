الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 03:11 م

موسكو: الدوريات الجوية الصينية الروسية ليست موجهة ضد دول ثالثة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية قامت بتسيير دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في 30 من نوفمبر 2022، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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وأضافت: "تتألف المجموعة الجوية من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز /تو-95 إم إٍس/ من القوات الجوية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية من طراز /هونج -6 كا/ التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قامت بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة، بحسب "سبوتنيك".


وأشارت الإدارة العسكرية إلى أن مدة رحلة "الطائرات الاستراتيجية" الروسية كانت حوالي 8 ساعات. وتمت مرافقة الطائرة من قبل مقاتلات من طرازي "سو-30 إس إم" و "سو-35 إس" التابعة لقوات الفضاء الروسية.


وأضافت الدفاع الروسية في البيان، أن طائرات القوات الجوية الروسية، "هبطت لأول مرة في مطار بجمهورية الصين الشعبية وهبطت طائرة صينية في مطار على أراضي روسيا الاتحادية"، كجزء من الدوريات مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية.


كما أشار بيان الدفاع إلى أنه "في بعض مراحل المسار، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مصحوبة بمقاتلات من دول أجنبية".

 

البيان

 




 

 


 

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