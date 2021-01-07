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الخميس، 07-01-2021 07:13 ص

اعتقال 52 شخصا

واشنطن.. مصرع 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.

وأضاف كونتي أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

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وأعلنت شرطة واشنطن مصرع امرأة بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.


وقال رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، إن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونغرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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