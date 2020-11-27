وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في طهران

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران.



وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني إن مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مصرعه وإصابة مرافقه.

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بدورها، قالت وكالة "فارس" إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له مركبته ثم إطلاق الرصاص، وأضافت أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مصرع شخصين على الأقل.



ولاحقا قالت الوكالة إن عدد الذين لقوا حتفهم قد يكون 3 أو4 ويعتقد أنهم من منفذي العملية.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فخري زادة من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس وزراء الاحتلال اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.



المصدر : روسيا اليوم

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