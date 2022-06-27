وفاة طفلة إثر انهيار مبنى من 5 طوابق في لبنان

الوكيل الإخباري - انهار مبنى قديم متصدع، مساء الأحد، في مدينة طرابلس شمالي لبنان بمنطقة القبة، ما أدّى إلى وفاة الطفلة جومانة الديكو وإصابة والدتها لينا كمون، بالإضافة إلى إصابتين.



وكان المبنى المنهار مكوَناً من 5 طوابق، وهو متصدّع منذ مدة طويلة ما دفع سكانه إلى إخلائه منذ أشهر عدة وبعضهم منذ سنين، ما عدا عائلة المواطن خالد الديكو، الذي بقي في المبنى مع زوجته وطفلته وابنه، حيث لم يتمكن من الانتقال بسبب سوء أحواله الاقتصادية وعدم مقدرته على تأمين إيجار منزل آخر وفق ما أكده أبناء المنطقة .

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وتمكنت فرق الإسعاف والإغاثة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني والأهالي، من إنقاذ امرأة مسنة من تحت الركام، نقلت على الفور إلى إحدى مستشفيات المدينة.



وقال خالد من سكان المنطقة إن "المبنى معروف بتصدعه وحالته سيئة، تعرض منذ مدة 6 أو 7 أيام لحادثة بعد أن انزلقت آلية مكلفة بجمع النفايات في المدينة واصطدمت بأحد أعمدته".



وأضاف الشاهد لموقع "سكاي نيوز عربية": "أبلغ معظم سكان الشارع عن هذا الأمر وأبلغوا بدورهم أن الانزلاق أصاب عمود المبنى ما أدى إلى انهياره مساء الأحد، أي بعد 6 أيام على الحادثة".



وأفادت مصادر طبية في مستشفى طرابلس الحكومي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن" فرق الإنقاذ في ضهر المغر حيث انهار المبنى في مدينة في ‎طرابلس، تمكنت من إخراج السيدة لينا كمود (37 عاما) وابنتها الطفلة جمانة (4 أعوام) التي ما لبثت أن فارقت الحياة بعدما تم نقلها إلى المستشفى".

سكاي نيوز