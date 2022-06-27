الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في عديد من الدول الإسلامية

وفاتان بحادث تصادم في عمّان

الأمانة: الانتهاء من تجهيز مواقع بيع وذبح الأضاحي خلال أيام

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

55 % نسبة التقدم في مشروع استكشاف الفوسفات شرق المملكة

الاقتصاد الرقمي: 25 مليون دينار رسوم رخصة الجيل الخامس للحزمة الواحدة

54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

وفيات الإثنين 27-6-2022

أول قافلة للحجاج الأردنيين برا تنطلق اليوم

حماية المستهلك الفلسطينية تدعو مقاطعة الشراء اليوم

الإثنين، 27-06-2022 08:16 ص

وفاة طفلة إثر انهيار مبنى من 5 طوابق في لبنان

5


الوكيل الإخباري - انهار مبنى قديم متصدع، مساء الأحد، في مدينة طرابلس شمالي لبنان بمنطقة القبة، ما أدّى إلى وفاة الطفلة جومانة الديكو وإصابة والدتها لينا كمون، بالإضافة إلى إصابتين.

وكان المبنى المنهار مكوَناً من 5 طوابق، وهو متصدّع منذ مدة طويلة ما دفع سكانه إلى إخلائه منذ أشهر عدة وبعضهم منذ سنين، ما عدا عائلة المواطن خالد الديكو، الذي بقي في المبنى مع زوجته وطفلته وابنه، حيث لم يتمكن من الانتقال بسبب سوء أحواله الاقتصادية وعدم مقدرته على تأمين إيجار منزل آخر وفق ما أكده أبناء المنطقة .

اضافة اعلان

 


وتمكنت فرق الإسعاف والإغاثة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني والأهالي، من إنقاذ امرأة مسنة من تحت الركام، نقلت على الفور إلى إحدى مستشفيات المدينة.


وقال خالد من سكان المنطقة إن "المبنى معروف بتصدعه وحالته سيئة، تعرض منذ مدة 6 أو 7 أيام لحادثة بعد أن انزلقت آلية مكلفة بجمع النفايات في المدينة واصطدمت بأحد أعمدته".


وأضاف الشاهد لموقع "سكاي نيوز عربية": "أبلغ معظم سكان الشارع عن هذا الأمر وأبلغوا بدورهم أن الانزلاق أصاب عمود المبنى ما أدى إلى انهياره مساء الأحد، أي بعد 6 أيام على الحادثة".


وأفادت مصادر طبية في مستشفى طرابلس الحكومي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن" فرق الإنقاذ في ضهر المغر حيث انهار المبنى في مدينة في ‎طرابلس، تمكنت من إخراج السيدة لينا كمود (37 عاما) وابنتها الطفلة جمانة (4 أعوام) التي ما لبثت أن فارقت الحياة بعدما تم نقلها إلى المستشفى".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هلال

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في عديد من الدول الإسلامية

زلزال

هزة أرضية تضرب مناطق في الجزائر

عبد-الحليم

بوتين يزور طاجيكستان وتركمانستان الأسبوع القادم

62b84b0f42360428f234df7e

الكاظمي يصل إلى طهران قادما من السعودية

حساب-نيرة-اشرف-انستقرام

مصر .. حظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف رسمياً

62b826744c59b73e4b485e63

إيطاليا تعد مجموعة جديدة من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

أخبار متعلقة
62b46a0f423604438e3b3f81

السفارة السورية في لبنان تكشف حقائق عن حادثة تعذيب عمال سوريين

image

لبنان: خدمة المياه متدنية بنسبة سبعين بالمئة

CNOFAZJKGL

دعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحية بسبب وباء اليرقان في لبنان

62022519446249976855

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية

efe204c61ac92c11a2fded2d49deb013

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

انفجار-بالعاصمة-اللبنانية-بيروت

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت