الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 02:22 م

وكالة الفضاء الروسية تكشف موعد نشر صور الأقمار الصناعية للعملية الخاصة

62c01b6c423604507415718f


الوكيل الاخباري- قال دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الوكالة لن تنشر أي صور أقمار صناعية بمناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحين اكتمالها.

وأضاف روغوزين في تصريح نشرته وسائل إعلام روسية، "لن ننشر أي شيء حتى يعلن الرئيس انتهاء العملية".

اضافة اعلان

 

ولفت روغوزين إلى أنه في بداية العملية الخاصة في نهاية فبراير، تم تسجيل هجمات إلكترونية على مركز معالجة البيانات لأنظمة الفضاء الروسية لكن تمت معالجة الأمر.

في بداية عام 2022، تم تعزيز حماية هذه الموارد، وكذلك مراكز التحكم في الطيران عبر الأقمار الصناعية.

وكانت "روس كوسموس" قد نشرت عشية قمة الناتو التي عقدت في مدريد صورا لـ "مراكز صنع القرار" الغربية، ملتقطة من قمر Resurs-P الصناعي الروسي، وظهر في تلك الصور البيت الأبيض و"البنتاغون" في واشنطن، ومركز المؤتمرات IFEMA في مدريد، حيث تعقد القمة، ووزارة الدفاع البريطانية، والرايخستاغ والمستشارية الفدرالية في برلين، وكذلك الإليزيه في باريس. وعقب ذلك تعرض موقع "روس كوسموس" لهجمات DDoS، وتم التصدي لها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

w

تواصل المعارك بمحيط ليسيتشانسك و21 قتيلا في ضربات قرب أوديسا

6202218194551343250234

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

62c046ba4c59b72be941b57a

بيسكوف يعلق على إمكانية حرب الكل ضد الكل

علما-اميركا-والصين-800x549

الصين تخفف القيود على دخول الاميركيين والاجانب إليها

62c00f564c59b7351804e1b6

خبير مائي: إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة والمياه لن تصل مصر حتى الشهر المقبل

أخبار متعلقة
2e024f75c07ce7e9d90b081d381f6f9a

الصين تطلق 9 أقمار صناعية