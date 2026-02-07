"أتبعه وأخطط لقتله".. أميركي هدد باغتيال نائب ترامب

وقالت الوزارة في بيان إن المتهم، ويدعى شانون ماثر، يواجه تهمة "التهديد بقتل وإلحاق أذى جسدي" بنائب الرئيس.
وأضاف البيان أن تقارير أفادت بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان من المفترض أن يتواجد فيها فانس ويخطط لقتله، دون توضيح مكان أو سياق صدور هذا التهديد.
وألقى عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي القبض على ماثر الجمعة.
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يستهدف فيها نائب الرئيس، إذ كان فانس قد أعلن مطلع يناير أن "شخصا مختلا" حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ، فيما لم يكن هو وعائلته في المنزل آنذاك، وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاما على خلفية الحادثة.
سكاي نيوز
