السبت 2026-02-07 05:39 م

"أتبعه وأخطط لقتله".. أميركي هدد باغتيال نائب ترامب

جي دي فانس
جي دي فانس
 
السبت، 07-02-2026 03:02 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أن هيئة محلفين فدرالية كبرى وجّهت اتهاما لرجل يبلغ من العمر 33 عاما بتهديد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بالقتل، خلال زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى ولاية أوهايو في يناير الماضي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إن المتهم، ويدعى شانون ماثر، يواجه تهمة "التهديد بقتل وإلحاق أذى جسدي" بنائب الرئيس.

وأضاف البيان أن تقارير أفادت بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان من المفترض أن يتواجد فيها فانس ويخطط لقتله، دون توضيح مكان أو سياق صدور هذا التهديد.

وألقى عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي القبض على ماثر الجمعة.

وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يستهدف فيها نائب الرئيس، إذ كان فانس قد أعلن مطلع يناير أن "شخصا مختلا" حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ، فيما لم يكن هو وعائلته في المنزل آنذاك، وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاما على خلفية الحادثة.

