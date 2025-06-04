الأربعاء 2025-06-04 02:20 م
 

أكبر عملية إخلاء منذ 1945 .. 3 قنابل تُرعب مدينة ألمانية

ألمانيا تسعى لإبطال مفعول قنابل من مخلفات الحرب في كولونيا
ألمانيا تسعى لإبطال مفعول قنابل من مخلفات الحرب في كولونيا
 
الأربعاء، 04-06-2025 01:23 م
الوكيل الإخباري-  بدأت مدينة كولونيا الألمانية، الأربعاء، أكبر عملية إخلاء لها منذ عام 1945، حيث أُغلق جزء كبير من وسط المدينة لإبطال مفعول 3 قنابل أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.اضافة اعلان


وسيُضطر أكثر من 20 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنابل في حي دويتس.

وكتبت مدينة كولونيا على موقعها الإلكتروني: "يُعد هذا الإخلاء أكبر إجراء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يأمل جميع المعنيين أن تكتمل عملية تفكيك القنابل خلال الأربعاء".

وقالت متحدثة باسم المدينة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من غير الممكن حتى الآن تحديد موعد بدء عملية نزع فتيل المتفجرات، موضحةً أن الفحص الأول لعملية إخلاء السكان سيستغرق عدة ساعات، وبعد ذلك ستُجرى بعض المراجعات.

ونُصبت حواجز على الطرق منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت الألماني، ويتحقق المسؤولون من خلوّ جميع المنازل.

وقال كاي كولشيفسكي، رئيس قسم التخلص من الذخائر المتفجرة في إدارة مقاطعة دوسلدورف، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا (WDR): "من المستحيل التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها هذه العملية".

وأضاف: "يتوقف الأمر برمّته على مدى نجاح عملية الإخلاء، ومدى التزام السكان بالقواعد، ومدى مغادرة الجميع منطقة الإخلاء. فقط عندما لا يبقى أحد داخل المنطقة فعليًا، يمكن لموظفينا بدء عملهم".

وأشار كولشيفسكي إلى أنه في جميع أنحاء ولاية شمال الراين-ويستفاليا يُعثر سنويًا على ما يتراوح بين 1500 و2000 قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، منها حوالي 200 قنبلة من الحجم الكبير مثل التي عُثر عليها حاليًا في كولونيا.

وقال رالف ماير، رئيس مكتب النظام العام في كولونيا، في تصريحات لمحطة "ARD" الألمانية، إن وسط مدينة كولونيا هو الأكثر كثافة في أوروبا من ناحية السكان، مشيرًا إلى أن مستشفى، ودارين للمسنين، والعديد من المتاحف، ومحطة تلفزيون RTL تقع جميعها داخل منطقة الإخلاء.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن توقف في حركة النقل في بعض المحطات، وتحويل مسار بعض القطارات، وإلغاء بعض الرحلات.

كما من المقرر تعليق حركة النقل البحري على نهر الراين مؤقتًا، وإغلاق المجال الجوي لفترة وجيزة طوال مدة عمليات تفكيك القنابل.

سكاي نيوز
 
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